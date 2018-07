“In movimento” – Spettacolo concerto di Mario Incudine e Antonio Vasta

Il Teatro Pubblico Ligure ritorna ad Albisola Superiore con una nuova edizione di “In movimento. Voci e suoni da un racconto mediterraneo”, progetto diretto da Sergio Maifredi. Quattro gli appuntamenti in programma ad Albisola Superiore dal 23 luglio al 23 settembre. I primi tre, il 23 e il 30 luglio e il 6 agosto, si svolgeranno sulla Terrazza sul mare; il quarto, il 23 settembre, avrà luogo presso la villa romana di Alba Docilia, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

La rassegna prenderà il via lunedì 23 luglio, alle 21.00, con lo spettacolo concerto di Mario Incudine e Antonio Vasta, due artisti ormai noti in Liguria che presenteranno Anime migranti, una riflessione in musica e parole su chi ieri e oggi ha lasciato e lascia il suo Paese in cerca di fortuna.

Si proseguirà il 30 luglio, sempre alle 21.00, con Una serata pazzesca, in cui Tullio Solenghi leggerà Paolo Villaggio mettendo in evidenza le sue caratteristiche di scrittore capace di coniare neologismi, espressioni e immagini entrate nel linguaggio comune.

Il 6 agosto sarà la volta di un altro spettacolo musicale dedicato a un capolavoro di Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, con Roberto Alinghieri e l’Ensemble Hemingway: l’eterna lotta dell’uomo contro la natura.

Infine, il 23 settembre, “In movimento” si sposterà alla villa romana di Alba Docilia, dove Ermanno Bencivenga sarà interprete di Uccidete Socrate! Come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo, una nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, firmata da Sergio Maifredi con il professore di filosofia Bencivenga, docente all’Università della California a Irvine.

L’appuntamento rientra nel progetto STAR (Sistema Teatri Romani Antichi), ideato da Teatro Pubblico Ligure e nato in accordo con i Poli Museali Italiani, le Regioni ed il Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere il patrimonio archeologico che si affaccia sul Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il progetto è sostenuto da MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), ’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, Assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Albisola Superiore.