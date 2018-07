La SPA Nova Luna et Stellis, con il patrocinio del Comune Di Bergeggi, presenta la mostra “Women” del pittore Paolo Sivilla, con inaugurazione mercoledì 25 luglio alle ore 18.00. Durante l’inaugurazione della mostra, che vede in esposizione quadri ad olio del pittore savonese ispirati alla femminilità delle donne, l’artista sarà presente per una performance dal vivo: il ritratto della bellezza di Bergeggi realizzato direttamente sul solarium della SPA Nova Luna et Stellis.

A seguire brindisi e buffet d’inaugurazione. L’evento è a ingresso libero.

La mostra sarà visitabile dal 25 luglio al 25 agosto, tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.00.

Paolo Sivilla nasce il 6 aprile 1969. Artista autodidatta, con predilezione nell’utilizzo del colore ad olio, mediante il quale ha sperimentato guardando prevalentemente al figurativo, pur non tralasciando di esplorare i vari mondi d’arte, dal paesaggio all’astratto. Prende parte nel 2008 ad una rassegna d’arte contemporanea e successivamente realizza una personale nell’aprile del 2009. Partecipa, sempre nello stesso anno, ad un concorso d’arte contemporanea avendo poi il suo lavoro selezionato tra i finalisti.

Giunge al 2014, anno in cui sente la necessità di dare una svolta, di stabilire l’inizio di un nuovo percorso, attingendo dalla maturità tecnica acquisita negli anni. Dopo una seconda personale nell’aprile del 2014, in cui sono esposti tutti i lavori sino ad allora eseguiti, si dedica ad un tema specifico, sintesi di tecnica e pensiero.

Nasce a maggio di quell’anno “Women”. “Women”, è finalmente un lavoro organico, aperto nel tempo e nelle diverse visioni del mondo femminile. Qui si ritraggono, senza indulgenza, scorci di corpi, volti, momenti di vita di donne, lasciando trasparire la matita ed infinite velature d’olio sino al raggiungimento dello scopo finale, ovvero l’essenza, l’anima. “Women” non cerca l’estetica attuale, non guarda false necessità odierne, non “rassicura”. “Women” racconta le donne alle donne dicendo loro quanto sono belle, sempre e comunque. “Women” è il mio lavoro per loro.

“Women” è stato esposto presso:

Ambienti espositivi della Clinica Estetica “Galeno” – Milano, per tutto il 2015

“Borghetto Arte 2016” – Palazzo “E. Pietracaprina” – Borghetto S.S., luglio 2016

Atelier “Due Mosche Bianche” Albissola M. , settembre 2017

Altre attività:

Partecipazione nel 2008 alla Rassegna d’Arte Contemporanea, Volando con la Gazza Ladra, ispirata all’opera di Lele Luzzati, a cura dell’Associazione Satura Art Gallery;

Finalista al XIV Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea Saturarte 2009, rassegna d’arte contemporanea dell’Associazione Satura Art Gallery di Genova;

Mostra personale sala mostre del Palazzo della Provincia di Savona, nell’aprile del 2009;

Mostra personale sala mostre del Palazzo della Provincia di Savona, nell’aprile del 2014.