Mostra “Prigionieri di guerra italiani a Camp Letterkenny”

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre l’Associazione Baba Jaga ospiterà all’interno delle sale del percorso museale del Palazzo del Tribunale di Finalborgo la mostra fotografica “Prigionieri di guerra italiani a Camp Letterkenny, Chambersburg, Pennsylvania, 1944 – 1945”. Sabato 20 ottobre alle ore 10:30 si svolgerà l’inaugurazione con la partecipazione dell’assessore a Turismo e Cultura Claudio Casanova, del presidente dell’A.M.P.I.L. Antonio Bresciani e del curatore Flavio Giovanni Conti.

La mostra è composta in gran parte da materiale inedito messo a disposizione dai parenti dei prigionieri di guerra di Letterkenny e illustra la storia degli oltre 1200 prigionieri italiani, organizzati nel 321° battaglione italiano di cooperatori, comandato dal maggiore Angelo Bassi, un bersagliere, come molti altri prigionieri del campo che furono inviati a Letterkenny, presso la cittadina di Chambersburg, in Pennsylvania, un vasto deposito militare, forse il più grande degli Stati Uniti, creato agli inizi del 1942 e lì rimasero per 17 mesi.

La detenzione dei prigionieri viene presentata nei vari aspetti: il trattamento, la vita nel campo, la musica e lo sport, il giornale del campo, la corrispondenza, la religione, i rapporti con gli italoamericani. Il campo di Letterkenny, paradigmatico nel panorama dei campi di prigionia dei militari italiani che cooperarono con gli americani, presenta un particolare interesse anche perché i prigionieri vi hanno costruito una bella Chiesa, con relativo campanile in pietra, utilizzando esclusivamente materiali di recupero, dichiarata in seguito monumento storico e tuttora utilizzata.

La mostra è visitabile con prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 €. Visite per le scuole tutte le mattine.