Mostra personale di Corrado Cacciaguerra

Lunedì 18 giugno alle ore 17 presso la Gallery Malocello in via Malocello 37, sede del Gruppo Artisti Varazzesi, inaugurazione della mostra personale dello scultore Corrado Cacciaguerra, organizzata dal sodalizio artistico con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Varazze. La mostra resterà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 23.

L’artista recentemente ha ripristinato un dito alla statua della patrona santa Caterina, posta all’imbocco della Marina di Varazze a protezione della città e di quanti lavorano in mare. Non è la prima volta che Cacciaguerra interviene sulle mani della statua: dopo la mano sinistra ora è toccato al dito pollice della destra.

I lavori esposti da Cacciaguerra meritano di essere visti con calma e attenzione per poter meglio cogliere le tante sfumature e i particolari che l’artista ha saputo imprimere nei materiali utilizzati. Per alcuni è necessario dedicare un po’ di tempo in più per cercare di decifrare e comprendere il complesso e articolato messaggio in essi contenuto.