Mostra Personale delle Ceramiche di Gianmario Vigna

Domenica 3 giugno alle ore 17 presso la Galleria d’Arte del Cavallo in via Fratelli Cervi 1 a Valleggia si svolgerà l’inaugurazione della mostra personale di ceramiche dell’artista Gianmario Vigna, visitabile venerdì, sabato e domenica.

Gianmario Vigna è un giovane ceramista cuneese che opera nel suo atelier a San Bernardo di Cervasca, dove apprende l’arte ceramica dal padre Guido. Da sei anni si dedica alla ceramica in maniera professionale sia con una produzione al tornio che con una ricerca artistica nel bassorilievo e nella scultura. Materiali e tecniche preferite sono la cottura Raku e Gres e l’utilizzo di smalti, ingobbi e ossidi.

Alcune opere rappresentano paesaggi e luoghi frequentati nei suoi vissuti o nei suoi viaggi in Oriente ma la maggior parte sono opere astratte in cui emerge prorompente la sua solare energia creativa, che spesso fiorisce in raffinate e serene contemplazioni poetiche.