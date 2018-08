Mostra personale dell’artista savonese Vittorio Patrone

Il Movimento Arte del XXI Secolo presenta una mostra personale di Vittorio Patrone che riunisce dipinti ad olio, piatti in ceramica e fotografie. L’esposizione è presentata da Aldo Maria Pero e illustrata dalla documentazione video di Licinia Visconti.

Il maestro savonese è al centro di un mondo artistico nel quale alla pittura si affiancano la fotografia e la ceramica. Nell’ambito degli annali artistici savonesi vanta notevoli meriti in quanto il suo archivio fotografico documenta decenni di attività espositiva in provincia di Savona avendo con i suoi scatti immortalato quasi tutte le mostre allestite nell’ultimo trentennio.

Dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente alla pittura, interpretata in termini astratti con straordinaria eleganza ed ammirevole accuratezza esecutiva, ha aggiunto ai suoi interessi la fotografia d’arte con risultati che costituiscono la sintesi fra l’occhio del fotografo e lo spirito della figurazione. In ultimo è venuto il richiamo della ceramica, un ambito cui un savonese non poteva sottrarsi, vista la grande tradizione della vicina Albissola.

Inaugurazione sabato 1 settembre ore 18

Orario: da martedì a domenica 15:30 – 19:30