Il Comune di Albissola Marina e l’Archivio di Arte Contemporanea dell’Università di Genova promuovono la mostra “Mario Rossello. Visione PostUmana”. Un progetto corale che affronta particolari aspetti dell’opera di un maestro italiano dell’arte e della cultura del Novecento: Mario Rossello. Un progetto che asseconda la vocazione del MuDA, il Museo Diffuso di Albissola Marina, dislocando l’esposizione in diverse sedi pubbliche (Centro Esposizioni, Fornace Alba Docilia, Casa Museo Jorn) e private aderenti al MuDA (Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea).

La mostra affronta alcuni aspetti centrali nella poetica di Mario Rossello, primo fra tutti il confronto fra natura e “civiltà delle macchine”. Come cambia l’idea e la sostanza della natura nel mondo industrializzato e urbanizzato contemporaneo? E come cambia di conseguenza il ruolo dell’uomo, conteso, quasi schiacciato tra natura e tecnologia? Sono questi alcuni degli interrogativi fondamentali che Rossello si pose in anticipo rispetto alle spinte sociali, filosofiche e politiche dell’ecologismo degli anni ’60 – ’70.

Nella convinzione che l’arte in ogni epoca sia un dono dell’uomo all’uomo, per riflettere sulla sua esistenza e sul suo rapporto con il mondo proponiamo con questa mostra una lettura sulla nostra attuale condizione effettivamente “postumana”, giocata sul dialogo spesso conflittuale tra uomo, natura e tecnologia. Il percorso espositivo si snoda nelle diverse sedi focalizzandosi di volta in volta su una tematica chiave dell’opera di Rossello: la figura umana in cerca di nuove aggregazioni con la natura e la macchina (Oltre Uomo), ibridazioni totemiche e robotiche verso una riconciliazione simboleggiata dall’albero (Città Macchina Albero), una natura bucolica e selvaggia (Oltre Natura), tutti elementi che vengono riproposti anche nel design d’interni (Un’Idea di Design).

Inaugurazione sabato 12 maggio alle ore 17 al Centro Esposizioni MuDA. Dalle ore 19 aperitivo presso lo Studio di Architettura Peluffo (Pozzo Garitta), già studio di Lucio Fontana e Mario Rossello.

La mostra, promossa e finanziata dal Comune di Albissola Marina con il contributo della Fondazione Agostino De Mari, è a cura di Luca Bochicchio con la collaborazione di Serena Aschero, Stella Cattaneo e Diego Drago.