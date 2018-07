Sul confronto tra arte contemporanea e tradizione pittorica antica prosegue il “Grand Tour” della mostra itinerante “Memorie#Confronti” nei luoghi significativi della famiglia Doria Pamphilj, tra cui il suggestivo Forte San Giovanni di Finalborgo, che rappresentano il percorso di vita di un grande personaggio, Andrea Doria, nelle sue tre differenti età: infanzia, maturità e vecchiaia.

Sarà esposta l’opera vincitrice della prima edizione del Premio “Memorie#” dal titolo “Clavis Universalis”, di Jasmine Pignatelli, un confronto astratto e puro sul tema della memoria che risponde alla sfida, lanciata dal premio agli artisti contemporanei, di cimentarsi con il passato per reinterpretare i temi con cui si declina annualmente la radice “Memorie#”.

Il premio vuole promuovere ogni anno la creazione di una nuova opera d’arte contemporanea su un tema legato alle opere della collezione, alla storia e ai luoghi delle famiglie Floridi Doria Pamphilj. Il tema del 2018, “Confronti”, trae ispirazione da esperienze di arte e mecenatismo e viene affrontato anche dalle copie delle opere di arte antica in mostra che si riferiscono a tre episodi della tradizione storica e artistica delle tre famiglie.

Il confronto diventa connubio per Raffaello e Francesco Floridi il Tifernate, come dimostrano le pale d’altare che segnano l’inizio della scuola di Raffaello a Città di Castello: la “Crocifissione Mond o Gavari” di Raffaello e la “Pala Magalotti” del Tifernate, entrambe dipinte per la Chiesa San Domenico. Il confronto diventa scontro tra Perino del Vaga e Girolamo da Treviso, che si gioca sui disegni di un’opera d’arte andata perduta: la decorazione del Salone del Naufragio del Palazzo di Andrea Doria a Genova, che causò la fuga di Girolamo, impegnato a dipingere la facciata meridionale della villa.

Il confronto, infine, diventa emulazione per Marco Benefial e Giuliano Bugiardini: nelle tele, rappresentanti le Muse e le Arti della Sala dei Velluti della Galleria Doria Pamphilj di Roma è evidente lo sforzo di Benefial d’imitare lo stile di Bugiardini, precedente di quasi due secoli.

La mostra è ideata e curata da don Massimiliano Floridi in collaborazione con il Trust Floridi Doria Pamphilij, la Fondazione Santa Francesca Romana e il Comune di Finale Ligure. Il premio è sostenuto da Lucia Viscio e sponsorizzato da Viscio Trading, BCC di Roma e Rotary Club Roma Cassia nell’ambito dell’#100actsofgood.

Il Forte San Giovanni è aperto da martedì a venerdì in orario 10 – 12 e 16 – 20, sabato e domenica 13 – 20.