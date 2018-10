Mostra filatelico fotografica sulla Grande Guerra

Albenga quest’anno ricorda la Grande Guerra con una nuova iniziativa: una mostra filatelico fotografica del Circolo Filatelico di Albenga. All’interno della collezione è presente la documentazione dell’assistenza prestata ai soldati da parte dei comitati locali, le cartoline raffiguranti le navi dell’epoca con gli annulli filatelici e una collezione della posta inviata dai soldati alle famiglie.

Un ritratto emozionante del sentimento che percorreva gli animi dei giovani soldati della Grande Guerra. Spiega il presidente del circolo Bruno Fadda:

Abbiamo voluto omaggiare i caduti per terra e per mare della Grande Guerra allestendo nell’atrio del Municipio una mostra filatelico fotografica nella ricorrenza del centenario della vittoria. In particolare viene ricordato il 1° Reggimento Alpini a cui tanti del suo circondario hanno dato lustro, suddiviso in battaglioni: il Ceva e il Pieve di Teco, il Monte Saccarello, il Val d’Arroscia.

Con questo evento si vogliono anche ricordare tre precisi avvenimenti: l’inaugurazione dell’Ospedale Militare di Riserva nel 1915, il passaggio delle truppe inglesi del 1917 e l’affondamento dell’incrociatore ausiliario Umberto I avvenuto nell’agosto 1917.