Mostra di Paola Defilippi nella Gallery Malocello

Lunedì 10 settembre presso la Gallery Malocello, in via Malocello 37 si è tenuta l’inaugurazione della mostra personale della pittrice Paola Defilippi, organizzata dal Gruppo Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura. L’esposizione è visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive non solo in Liguria ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti.