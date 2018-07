Mostra d’arte “Lucio Fontana Opere grafiche”

Inaugurazione della mostra “Lucio Fontana Opere grafiche” giovedì 2 agosto alle ore 18.30; libera – e gradita – la partecipazione. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 settembre – ORARI: Agosto, dal lunedì al giovedì 16.00/20.00 venerdì e sabato 10.00/12.30 – 16.00/20.00. Settembre, lunedì 16.00/19.30 dal martedì al sabato 10.00/12.30 16.00/19.30 e su appuntamento.

Lucio Fontana (1899-1968) è riconosciuto, a livello Internazionale, tra i maggiori artisti del XX secolo. In occasione degli avvenimenti che Albissola gli dedica, nel cinquantesimo anniversario della sua morte, ho deciso di omaggiare questo indiscusso Maestro con una mostra di opere grafiche. I multipli selezionati – incisioni, acqueforti, litografie e serigrafie – esemplificano un’espressione tematica di grande qualità.

Si cimentò rare volte in tali creazioni, pensandole e curandole in tal modo da far loro rappresentare il suo formidabile linguaggio, con gli esiti straordinari che le opere esposte – cercate e volute con l’amore di chi prima di essere mercante d’arte è appassionato collezionista– confermano.