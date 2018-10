Mostra d’arte contemporanea “L’Inferno di Dante”

Domenica 11 novembre alle ore 16 alla Galleria d’Arte del Cavallo in via fratelli Cervi 1 a Valleggia s’inaugura la mostra di pittura, scultura e ceramica contemporanea dal titolo “L’Inferno di Dante”. Saranno presenti Anna Maroscia, presidente del comitato di Savona della Società Dante Alighieri, Sandra Salucci e l’attore Jacopo Marchisio, che reciterà alcuni passi dell'”Inferno” di Dante Alighieri in italiano e dialetto genovese.

La scelta di un tema così difficile e ambizioso come l'”Inferno” di Dante da proporre agli artisti come spunto di riflessione e creazione viene dal desiderio di riportare al centro dell’attenzione il potente messaggio che esce dalla sua opera: gli uomini non sono nati per “viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza” (Ulisse, “Inferno”), ossia credere, amare e operare per il bene della comunità e non solo di se stesso.

Per tali convinzioni Ulisse diventa l’esempio da portare alla gioventù di oggi e a quanti si interrogano sulla propria esistenza in un mondo come il nostro, distratto e superficiale, dedito solo al consumismo e al proprio tornaconto. I personaggi che escono fuori vivi e potenti dalle pagine scritte dal sommo poeta rimangono eterne e si ritrovano in questa mostra.

Paolo e Francesca, Ulisse, Caronte, il conte Ugolino, i suicidi, le tre belve voraci, la Lussuria, la Superbia, l’Avarizia sono reinterpretati in chiave personale da ogni singolo artista, che usando differenti tecniche ha rielaborato in chiave contemporanea emozioni e sentimenti che vivono fuori dal Tempo. Gli artisti, pittori, scultori, ceramisti invitati ad esprimersi su tale tema sono 44 e provengono da diverse regioni italiane e dall’estero.