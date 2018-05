Mostra “Cibus” del Circolo Fotografico Loanese

Sabato 12 maggio alle ore 10 inaugurazione di “Cibus”, mostra allestita dal Circolo Fotografico Loanese “ChiaroScuro” nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Il cibo è il tema che quest’anno sta dominando i media – spiega il Circolo – Noi abbiamo voluto interpretarlo a modo nostro, ovviamente in chiave fotografica, mettendone in risalto le varie sfaccettature nelle diverse occasioni e a differenti latitudini. La Sala del Mosaico è il luogo ideale in cui allestire una mostra fotografica. L’arte vi è sempre stata di casa. Ma ancora più importante dell’ambiente è l’ospitalità”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’attenzione riservata a tutte le iniziative che valorizzano l’arte e la cultura e in particolare per la sensibilità dimostrata nel consentirci di esporre i lavori realizzati dal nostri fotografi amatoriali, le cui abilità e competenze tecniche sono ben rappresentate in questa mostra, così come in tutte le altre già ospitate a Palazzo Doria”, dichiara il Circolo.

I membri del Circolo Fotografico Loanese “ChiaroScuro” condividono la passione per la fotografia. “Il nostro gruppo è il luogo ideale in cui coltivare insieme l’arte meravigliosa di catturare gli attimi che la luce disegna e concede ai nostri occhi – afferma il Circolo – La nostra sede è in via Magenta ma difficilmente sarà possibile trovare lì i nostri fotografi: piuttosto è facile incontrarli per i ‘caruggi’ di Loano o dei paesi della costa e dell’entroterra con il naso per aria e la fotocamera al collo. Siamo aperti ad accogliere nuovi membri di tutte le età e competenze. Tutti possono contribuire o partecipare ai corsi tenuti presso la nostra sede”.