Mostra “Angelo Cagnone – Il tragitto dell’occhio”

Sabato 10 novembre alle ore 17 inaugura l’ottava edizione di “Altare Vetro Arte. Il tragitto dell’occhio” con protagonista Angelo Cagnone. L’artista di origine altarese inizia la sua opera alla fine degli anni Cinquanta, un percorso fatto di grandi incontri (tra i suoi collezionisti anche Peggy Guggheneim) e di compagni di viaggio prestigiosi che costruiscono con lui la storia dell’arte contemporanea italiana ed europea.

Quel che risulta particolarmente interessante, al culmine di una maturità artistica che nulla ha più da dimostrare ma che ancora stupisce, è la rara dote dell’artista di cambiare continuamente il proprio punto di osservazione, ponendo lo spettatore ora al centro della scena, ora fuori, in uno scambio emotivo raro ed intenso.

In quest’ottava edizione di “Altare Vetro Arte” Angelo Cagnone presenta, oltre a opere pittoriche create negli ultimi anni, un’opera in vetro realizzata in piccola serie, con la tecnica della vetrofusione.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 18.