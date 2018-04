Mostra “’68 e dintorni”

L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona dedica quest’anno una mostra al cinquantenario del Sessantotto. La mostra, curata dalla professoressa Giosiana Carrara, sarà allestita nel Palazzo del Commissario del Priamar.

Il Sessantotto, stagione spartiacque per la storia del mondo occidentale, offre più chiavi di lettura per avvicinare la complessità degli ultimi cinquant’anni e può rivelarsi didatticamente utile per cogliere gli elementi costitutivi del nuovo protagonismo di massa. Dalle rivolte nei campus universitari degli Stati Uniti contro la guerra in Vietnam e le discriminazioni razziali sino alle ribellioni nelle piazze europee di studenti e operai che contestano i sistemi scolastici, i valori tradizionali, le forme del potere politico ed economico, ovunque un’intera generazione mette in atto un processo rivoluzionario profondo, non riducibile ad un mero fenomeno di costume.

Il percorso si articola in due sezioni: nella prima, tramite una serie di tabelloni, si contestualizza storicamente il movimento studentesco, nella seconda si rievoca la memoria del “lungo Sessantotto” con materiali provenienti da archivi savonesi.