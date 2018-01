“Monte Carmelo di Loano – Dal 1609 tra storia e attualità”

Nuovo appuntamento della rassegna “Libri sotto l’albero” organizzata dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano in collaborazione con il Convento del Monte Carmelo: nella Sala Consiliare in Palazzo Doria sarà presentato il volume “Monte Carmelo di Loano – Dal 1609 una presenza carmelitana tra storia e attualità”.

“L’idea di una pubblicazione sul Monte Carmelo era nell’aria da tempo – spiegano i padri carmelitani scalzi, curatori dell’opera – Infatti la precedente e fortunata opera di padre Angelico Carattino era ormai esaurita e pressoché introvabile. Durante le celebrazioni per il quarto centenario della fondazione del convento nel 2009 l’idea ha iniziato a prendere corpo.

In particolare durante il convegno di illustri studiosi sulla storia, l’architettura, il restauro, l’iconografia, la spiritualità e l’attualità. In quella felice circostanza del Giubileo si pensò a un testo per condividere con un pubblico più ampio i risultati di quelle ricerche, che per la loro qualità fanno il punto a oggi sulla ricerca storica in essere nelle diverse discipline.

L’impegno profuso nei lavori di restauro del complesso allora non permise però di dedicarsi al progetto della pubblicazione che pertanto non si riuscì a portare a termine. Soltanto quest’anno, in una pausa dei restauri, ha iniziato a prendere nuovamente concretezza fino al compimento. Dopo aver rivisto, da parte dei singoli autori, i rispettivi saggi, rinnovato buona parte della documentazione fotografica, corretto bozze e didascalie possiamo dire di essere arrivati all’atto finale della stampa”.

Il volume si potrà acquistare in Comune e presso il Convento.