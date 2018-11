“Mon bois” – Mostra di Véronique Massenet

Sabato 10 novembre alle ore 17:30 s’inaugura presso la Galleria GULLIarte in corso Italia 201 R a Savona la mostra personale dell’artista Véronique Massenet dal titolo “Mon bois”. Un allestimento di 20 sculture in legno di dimensione diverse e legni tra i più poveri ai più nobili. Una scultrice che nel tempo ha scelto il legno, materia viva, che conserva negli anelli le tracce del passato.

Nel nostro ambiente sempre più artificiale, di plastica, d’acciaio e di vetro, le sue opere parlano di natura e di vita. Con questa mostra viene inserita una nuova tematica e un nuovo materiale attraverso un’artista che vanta un percorso artistico di livello internazionale, iniziato già negli anni ’70.

Il critico d’arte Silvio Riolfo Marengo sintetizza l’essenza della sua arte:

Nelle opere di Massenet ci troviamo di fronte ad una forma – musica o ad una forma – scrittura vibrante, sempre fedele a se stessa, come presa di coscienza sulla funzione dell’arte. In apparenza le creazioni fantastiche di Véronique sembrano infrangere le regole degli equilibri naturali. In realtà esse rispecchiano le leggi universali della vita, colta nel suo essere e nel suo stesso farsi, come intensità e movimento, dal macrocosmo delle nebulose primordiali al microcosmo stampato negli anelli di un albero.