Modellisimo MILISAONA & Torneo “Excalibur”

L’Associazione Culturale Gli Aleramici propone la sedicesima edizione della pluripremiata mostra – concorso internazionale di modellismo statico MILISAONA: da sabato 22 settembre dalle 10:30 nella sala conferenze dell’Ostello Le Stuoie saranno visitabili numerosi modelli appartenenti a diversi generi, stili, proporzioni, passando dal modellismo navale, a quello storico, bellico, fantasy, allargandosi verso i più vari interessi e i diversi gusti, catturando così di anno in anno l’interesse di appassionati del modellismo ma anche di quanti per semplice curiosità o diletto possono godere di un allestimento che riunisce in un’unica sala i lavori di alcuni dei più rinomati modellisti (artisti singoli o intere rappresentanze di scuole di modellismo) della scena locale e non solo.

Diversi sono i campioni mondiali di quest’arte che ogni anno espongono i propri modelli e che gareggiano al concorso. L’allestimento sarà fruibile dai visitatori per l’intero fine settimana per arrivare alla premiazione dei vincitori dell’edizione di quest’anno nel pomeriggio di domenica 23 settembre.

Novità di quest’anno: nello stesso contesto della mostra alle ore 16 di sabato 22 sarà ospitata la conferenza del professor Alessandro Testa, docente di storia e filosofia savonese già noto ai convegni organizzati dagli Aleramici, che proporrà un’indagine sulla rilettura del mito e dell’immaginario degli ordini cavallereschi nell’età moderna, passando dal fascino del medioevo alla brutalità delle guerre mondiali, grazie ad un interessante intervento dal titolo: “La storia vive e li fa vivere: fra fantasia letterario ideologica e realtà storica, hardlesse, loyauté, prouesse, largesse”.

Nella serata di sabato 22 settembre, nella suggestiva cornice di piazza Della Concordia di Albissola Marina, il Gruppo Storico La Medioevale di Savona offrirà dalle ore 21 anche per questa edizione l’ormai tradizionale spettacolo “Excalibur”, offrendo agli spettatori di quest’anno un torneo cavalleresco nel quale i gli armati del gruppo storico, impugnando spada e scudo e vestite le armature, si sfideranno in singolar tenzone per il diletto del pubblico e per l’ambita Tazza d’Argento.

Anche quest’anno dunque gli spettatori potranno godere di uno spettacolo che li riporterà indietro nel tempo, ai secoli delle “dame, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese”. Ospiti di quest’anno, ad offrire il proprio talento unito alle esibizioni di danza rinascimentale e dei duelli della serata, saranno Onireves e Sharòn con i propri numeri di grande illusionismo e magia, fachirismo e serpenti, e gli artisti della Compagnia Teatro Scalzo di Genova che concluderanno la serata con una coinvolgente esibizione del fuoco.

A sedici anni dalla sua prima edizione lo spettacolo di Milisaona-Excalibur, realizzato come ogni anno con il patrocinio della Regione Liguria, e del Comune di Albissola Marina, promette grandi emozioni anche per il 2018.