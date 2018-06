La spiaggia e la piscina dei Bagni Ligure di via Luigi Pescetto mercoledì 20 giugno diventano… moda e bollicine! Dalle ore 18 sfilata per eleggere Miss Millage 2018 in collaborazione con La Marca Vini e Spumanti.

La vincitrice sarà il nuovo volto per le campagne 2018 Millage e le classificate potranno partecipare al concorso Miss Blumare 2018 e vincere una crociera MSC.

A condire il tutto l’apericena e il dj set prima e dopo le sfilate con Denny Dee J.

In collaborazione con la boutique Nuvole di Carla e la gioielleria Il Corallo.