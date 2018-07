“Miss Acqua di Alassio sarà bellissima” è il titolo della prossima edizione, la quarta, di “Miss Acqua di Alassio”, che si svolgerà domenica 19 agosto nella splendida cornice di piazza Libertà che ospita la fontana ed i meravigliosi giardini del palazzo comunale cittadino. Miss Acqua di Alassio sarà “bellissima” quindi, come la nuova location dell’evento, come la miss che sarà eletta, come l’atmosfera che accoglierà ospiti e artisti, nel segno dell’amicizia e della condivisione.

Nelle passate edizioni sono state elette Miss Acqua di Alassio Alice Colombo di Pavia nel 2015, Chiara Barbaro di Bordighera nel 2016, Valentina Gullo di Sanremo nel 2017 e le giurie, composte da personaggi noti del territorio, del mondo della moda, del giornalismo e dello spettacolo nazionale ed internazionale, sono state presiedute da Carmen Fioroni, imprenditrice alassina, Jan Francis, fotografo di livello internazionale, Federica Nardoni Spinetta, Presidente Camera della Moda di Montecarlo.

Il programma della nuova edizione 2018 di Miss Acqua di Alassio, prevede dalle ore 20.00 il benvenuto agli ospiti che saranno accolti con proposte finger food e calici di bollicine italiane e fatti accomodare ai tavoli loro assegnati per un “apericena” di alta qualità. Il tutto con intrattenimento musicale adeguato grazie a “The Lounge Duo” con il chitarrista Andrea Maddalone e la cantante Liwen Magnatta (del gruppo vocale dei Cluster da X-Factor 2008).

L’inizio della manifestazione/spettacolo è previsto per le ore 21.30 e vede la partecipazione di bellissime miss e la presenza di ospiti di livello quali la cantante Roberta Bonanno (da Amici 2007) accompagnata dal chitarrista Mauro Vero e del cantautore alassino di fama nazionale ed internazionale Franco Fasano. Presenta Marco Dottore. Acconciature by Gianni Di Muro Alassio, Make Up by Q Studio Make-Up RP di Roberta Piacente. Media partner Tgevents.it – Tgevents Television.

“Miss Acqua di Alassio” è organizzata da Alassio Ergo Sum Srl titolare del brand “Acqua di Alassio”, con il patrocinio del Comune di Alassio in collaborazione con “Oissala” intimo mare, Nital Nikon Italia apparecchiature fotografiche, Be-Queeny costumi made in Italy, Severi Gioielli, Ottobelli Ottica & Fashion, Italian Indipendent, Doria 1905, Pasqualini Caffè, Generali Assicurazioni, Cuvage vini, Alassio Italian Riviera. Si ringraziano il Diana Grand Hotel Alassio, l’Associazione Bagni Marini, la discoteca Le Vele di Alassio.

Prima della serata che vedrà l’elezione della Miss Acqua di Alassio 2018, tanti saranno gli appuntamenti promozionali e preparatori all’evento tanto atteso. Il 4 agosto, presso il Diana Grand Hotel, mini defilé (Preview Miss Acqua di Alassio) a cura di Oissala intimo e mare e Severi Gioielli, il 6, 7, 8, agosto su tutte le spiagge del litorale alassino “incontriamo” le miss grazie al TgBeach e Cantadoccia con animazione a cura della Eccoci Eventi, il 18 agosto “Aspettando la Miss..” presso la discoteca Le Vele di Alassio.

Per iscrizioni Miss e tutte le informazioni sull’evento, compreso la prenotazione dei tavoli per la serata finale del 19 agosto 2018, tel. 3924963952 / e-mail: info@acquadialassio.it