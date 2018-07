“Miseria e Nobiltà” – In scena la Compagnia Teatrale Masaniello

Prende il via “Orizzonti di scena”, il cartellone di spettacoli teatrali che si inserisce nell’ambito del Dreams Festival, promosso dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e curato da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Con la regia di Alfonso Rinaldi la Compagnia Teatrale Masaniello di Torino porta in scena “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta. La commedia, ben nota anche per la riduzione cinematografica diretta nel 1954 da Mario Mattioli e magistralmente interpretata dal grande Totò, narra della povertà napoletana che s’ingegna per tirare a campare.

Due famiglie convivono sotto lo stesso poverissimo tetto e, stremate dalla più nera indigenza, su invito di un ricco rampollo della nobiltà partenopea si prestano a inscenare un’improbabile finzione, interpretando i componenti della famiglia del giovane blasonato nel comicissimo tentativo di convincere il padre di una bella ragazza (un ricco e ingenuo ex cuoco) ad acconsentire alle nozze.

“Miseria e Nobiltà” è una commedia molto divertente piena di verve e d’intrighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, con scambi di persone, travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana. Ci si trova a ridere, di quel riso amaro che fa da sfondo al tema della povertà e che giustifica ogni espediente: una “miseria vera”, come recita appunto una battuta della commedia.

Portare in scena questa commedia è oggi un’operazione interessante. È stata una scelta della Compagnia Masaniello affrontare ancora oggi un racconto semplice e ingenuo che nonostante gli anni riesce ancora a far ridere senza particolari artifici.

