“Mille Volte Moda” – Decima edizione

Albenga ritorna ad essere per una notte la “Città della Moda”: sabato 22 settembre alle ore 20:30 a grande richiesta torna “Mille Volte Moda” e via dei Mille si trasforma nuovamente nella “Strada della Moda”.

Sarà proprio l’arteria commerciale principale della città ad ospitare la decima edizione di una manifestazione che nasce dalla volontà dei negozianti e dell’Assessorato al Turismo, che allestiranno un palco maestoso in strada per poter presentare le varie attività della via, con uno spettacolo dove i commercianti si sbizzarriranno nel presentare i prodotti delle loro attività con una sfilata con tanta musica, tanti bimbi, ragazze e ragazzi che si improvviseranno modelle e modelli per questa notte magica.

La manifestazione sarà presentata da Rinaldo Agostini, gentilmente offertosi in quanto pioniere delle prime edizioni. Le attività che sfileranno sono Eleganza Sposa , Ottica Mille , Boutique Chicca, Centro estetico Libera, Palestra Team Olimpia, Top Line, Zerosedici, Tris Shop, Primizie , Euphemia Viaggi, Punto Arte.

I commercianti ringraziano il Comune di Albenga che ha patrocinato l’evento e in particolare l’assessore al Turismo Alberto Passino per aver appoggiato e collaborato per il ritorno di questo evento tanto amato.