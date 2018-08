“Mille e una notte” in via dei Mille ad Albenga

Albenga. Via dei Mille in festa nella serata del 28 agosto dove dalle ore 19 alle 24 la via sarà protagonista di una piacevole serata che prevede alcune attività ludiche per i più piccini con il Truccabimbi, il trampoliere, mangiafuoco, bancarelle di artigianato e zucchero filato.

Dalle 19.00 alle 21 e dalle 23 fino a fine serata Maffj dj allieterà con la sua musica residenti e turisti, mentre la scuola di musica Vox Art metterà in scena l’esibizione dei cantanti dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Esposizione dei prodotti delle attività commerciali, artisti di strada e tanta musica per trascorrere in allegria e insieme una bella serata di fine agosto.

L’evento