Mia and me a Ceriale

Preparatevi ad una avventura centopica! Domenica 5 agosto si festeggia l’estate a Ceriale con le avventure di Mia and me! Dalle 11 in piazza della Vittoria troverete un village centopico con giochi, attività a tema unicorno e tantissime sorprese.

Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19 vi aspettano:

laboratori creativi gioca e colora

area play

giochi centopici

decorazione coroncine

laboratori unicorno

collane magiche

Dalle 20 alle 21 nell’angolo trucco unicorno potrete farvi truccare come Mia o farvi realizzare fantastiche acconciature centopiche.

Dalle 21 la serata prosegue con lo spettacolo “Una centopica avventura” con Mia, Yuko e Mo.

A seguire foto e autografi. Gadget per tutti.

Manda un’e-mail con oggetto “Mia Ceriale” a info@leftloop.com e ritira un gadget centopico!