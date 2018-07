Mercoledì 18 Luglio l’Arena “C. Vacca” di Peagna propone il suo quarto appuntamento in cartellone: “Mi abbatto e sono felice” di e con Daniele Ronco.

E se ci accorgessimo che il PIL che cresce non fa crescere anche la felicità generale? E se, a conti fatti, avesse ragione proprio nonno Michele? Daniele Ronco si è posto un po’ di domande, si è dato delle risposte e, soprattutto, ha cambiato radicalmente strada, approdando artisticamente a “Mi abbatto e sono felice”, un monologo a impatto ambientale “0”. Autoironico, divertente e dissacrante, il lavoro di Ronco lancia una provocazione fondamentale: far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del pianeta sul quale abita.

Daniele non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Lo spettacolo si autoalimenta grazie allo sforzo prodotto dall’attore in scena che, pedalando per un’ora intera su una bicicletta di recupero, fa girare una dinamo collegata ad un faro che si illumina a seconda dell’intensità della pedalata.

Non sono presenti altri elementi scenici, i costumi sono essenziali e recuperati nel guardaroba di suo nonno Michele che, insieme a Massimo Pallante con la sua “Decrescita felice”, è il vero ispiratore del lavoro. Un monologo totalmente eco-sostenibile, durante il quale scopriremo con Daniele che, in tutte le pesanti contraddizioni del nostro mondo, l’unica ancora di salvezza non può che essere l’eredità di nonno Michele, il suo lascito umano.

Abbiamo voluto questo bel Pianeta? E allora pedaliamo. Tutti quanti insieme. Uno spettacolo particolare? Può essere. Quel che è certo è che “Mi abbatto e sono felice” ci prende per mano e ci porta a riscoprire la ricchezza potenziale insita in ciascuno di noi, lasciandoci con il sorriso sulle labbra e il conforto di un messaggio semplice e positivo.