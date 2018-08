Messa in moto del trattore Landini “Testa calda”

Nel contesto dell’Antica Fiera del Bestiame 2018, per la precisione durante l’ultimo fine settimana del mese di agosto, per la prima volta si svolgerà un singolare evento legato alla meccanizzazione agricola, non quella contemporanea ma quella di una volta. Si tratterà di una sorta di rievocazione storica nel settore degli appassionati dei trattori agricoli un vero e proprio “rito”, la messa in moto del “testa calda”.

I trattori sostituirono i buoi nel lavoro nei campi segnando l’inizio dell’era della meccanizzazione agricola, tante aziende italiane tra gli anni 30 e il dopoguerra si affermarono nella produzione di trattori e accessosi per l’agricoltura. Tra queste la ditta Landini, produttrice dei famosi “testa calda”.

Nella centralissima piazza Sapeto, in due differenti orari, la prima accensione alle ore 10 e la seconda alle ore 17, il collezionista Marco Camoirano eseguirà il lento rito della messa in moto di un L25, vero nome del testa calda.