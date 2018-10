Mercato Riviera delle Palme nella Vecchia Darsena

Domenica 4 novembre dalle 8 alle 19:30 a grande richiesta torna a Savona l’appuntamento con lo shopping a cielo aperto. Nella suggestiva location della Vecchia Darsena il Mercato Riviera delle Palme offrirà a residenti e turisti la grande possibilità di fare i propri acquisti scegliendo tra un’ampia offerta di prodotti, dall’abbigliamento alla gastronomia, dalla pelletteria all’artigianato a prezzi vantaggiosissimi.

Curiosando tra i banchi si potrà quindi scoprire le nuove collezioni per l’autunno inverno. Sarà una vera e propria giornata di shopping a cielo aperto tra prodotti di alta qualità. L’appuntamento con il Mercato Riviera delle Palme, organizzato da un gruppo di ambulanti liguri con la collaborazione di Confcommercio, è assolutamente da non perdere e si terrà anche in caso di pioggia.

I consiglieri del consorzio di ambulanti che hanno ideato il mercato Richard Biffi, Giorgio Calvi, Cristian Carella, Alessandro Oddera e Cristian Vercelloni ringraziano l’amministrazione comunale per la grande disponibilità e invitano tutti a partecipare numerosi.