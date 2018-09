Mercato del Fumetto & Auto d’epoca

Non si ferma l’estate albissolese e nei weekend di settembre ancora tante iniziative in programma. Sabato 22 settembre il Mercato del fumetto, del vinile e del CD da collezione a cura degli amici dell’Albissola Comics. In piazza del Popolo sarà anche presente una piccola rappresentanza di disegnatori liguri. Ma anche esposizione di auto d’epoca nelle vie del centro storico a cura del Consorzio Promotur.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Vincebus Eruptum di Savona, dopo il buon successo ottenuto nelle due precedenti edizioni come collaterale ad Albissola Comics, torna “Savona Vinile”, in un diverso periodo dell’anno, cavalcando il momento favorevole che vede in costante aumento il numero degli appassionati di musica rivolgersi nuovamente al disco in vinile.

Il centro storico (portici lato Corso Bigliati) ospiterà collezionisti da ogni parte d’Italia, affiancati ad appassionati di fumetti e antiquariato.

In via Italia e nelle piazzette del centro storico, nel pomeriggio, 25 autovetture originali degli anni ’60 e ’70 contribuiranno a creare un’atmosfera “retrò”.