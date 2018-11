Mercatini di Natale e Castagnata a Tovo San Giacomo

Il Natale si avvicina e, come di consueto, la Pro Loco di Tovo San Giacomo, con il patrocinio del Comune di Tovo San Giacomo e in collaborazione con la Polisportiva del Finale, organizza i tradizionalissimi Mercatini di Natale e la buonissima Castagnata e Fugassin con caldarroste, focaccini e panini con salsiccia a volontà per tutti!

Sabato 17 novembre e domenica 18 novembre presso la Palestra Comunale (pallone del tennis) si terrà la manifestazione con tanti bellissimi prodotti artigianali e le mitiche caldarroste. I mercatini saranno aperti sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19 mentre la Castagnata si terrà sabato dalle 16 e domenica dalle 15.

“Venite numerosi, siete tutti invitati”, è l’appello dei volontari della Pro Loco.