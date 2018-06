Mostra di ceramiche e fotografie dal titolo “Memorie d’arte: il simbolo e il messaggio” nella Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona con orario di visita 16 – 18, lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 16 giugno ore 16:30.

Espongono i ceramisti Maria Paola Amoretti, Elisabetta Brunetti Buraggi, Brunella Corinado, Alessandro Fieschi, Mirella Fiore, Gian Genta, Grazia Genta, Bruno Grassi, Rosy Maccaronio, Giovanna Oreglia, Paolo Pastorino, Gianni Piccazzo, Mariella Relini, Mariarosa Scerbo Battaglia e Aurelia Trapani e i fotografi Franco Chiara, Francesca Donadini, Biagio Giordano, Cristina Mantisi, Beppe Mascarino, Matteo Musetti, Vittorio Patrone, Antonietta Preziuso, Angela Ruffino e Chiara Solinas.

Omaggi a Walter Allemani, Carlos Carlè, Maria Galfrè, Germana Rossi, Mario Stellatelli, Saverio Terruso, Massimo Vella.

Iniziativa collaterale sabato 16 giugno alle ore 17:30 presentazione del libro di Giancarlo Pinto dal titolo “Un tesoro di monumento. Emergenze storico artistiche della Provincia di Savona”, scritto in collaborazione con I. Celoria, C. Ascheri, E. Bordo, M. Gasparini, S. Macciò, a cura di Silvia Bottaro.

Si tratta della penultima mostra d’arte che l’Associazione “Renzo Aiolfi” organizza nel 2018 per i propri artisti e fotografi associati, ricordando con la sezione “Omaggio” valenti nomi dell’arte italiana (basti dire Carlos Carlè per la storia della ceramica moderna internazionale e Mario Stellatelli per al ricerca nel settore della fotografia d’arte) che sono accostati a talenti di oggi che si esprimono, principalmente, con la ceramica rendendola sempre più vitale.

Lo stesso vale per i fotografi, anzi il dialogo tra ceramica e fotografia è quanto mai stimolante per l’osservatore. L’associazione propone “incontri” culturali, lasciando al visitatore la parte dedicata alla riflessione, alla scoperta della tecnica, alla curiosità sull’autore. Grazie di cuore ai ceramisti e ai fotografi che credono nel progetto culturale della “Aiolfi”, dandoci fiducia con la loro iscrizione annuale: unica nostra vera “forza” che ci consente di ideare e organizzare momenti come l’esposizione inedita di cui stiamo parlando.

La scelta di presentare il libro del professor Giancarlo Pinto rientra nel voler far conoscere i beni storico artistici dei 69 comuni della provincia di Savona che, in alcuni casi, necessitano di attenzione maggiore per la loro tutela e valorizzazione. Un libro che ben rientra nel titolo della mostra “Memorie d’arte” e invita chi lo leggerà a fare da turista attento tra piccoli comuni dell’entroterra e territori di confine, tra mare e montagne, tra bellezze paesaggistiche e antiche davvero rare (basti pensare alle Manie del Finalese), tra castelli e conventi, tra chiese e palazzi. Siamo ormai prossimi all’estate e questo libro può essere un prezioso alleato nel trovare siti abbastanza vicini a casa da percorrere con lo spirito giusto del viaggiatore curioso ma consapevole di ciò che ha eredito: il Bello della nostra Terra.

Silvia Bottaro