“Memorial MTB Stefano Agnese” & Castagnata dei Bambini

Domenica 14 ottobre a Giustenice si terranno la quinta edizione della manifestazione ciclistica agonistica di MTB denominata “Memorial Mountain Bike – Stefano Agnese” e la Castagnata dei Bambini.

La giornata inizierà con il ritrovo per tutti gli atleti previsto alle 8 presso gli impianti sportivi di frazione San Lorenzo. La gara è valevole come terza tappa del giro di MTB della Provincia di Savona e valevole come prova del circuito nazionale CSEN MTB e si sviluppa su un circuito ad anello di oltre 20 chilometri di lunghezza e circa 800 metri di dislivello.

L’evento sportivo avrà il via alle ore 10 e si concluderà in piazza Vittorio Veneto. Verranno premiati, oltre ai primi assoluti uomo/donne, anche i primi cinque di ogni categoria e per tutti gli iscritti ci sarà il pacco gara (info: gabrielecanepa@hotmail.it – Gabriele Canepa 3932197975).

La giornata continuerà alle ore 12:30 con la Castagnata dei Bambini, organizzata dai genitori dei bambini di Giustenice: vi saranno momenti di animazione, truccabimbi, intrattenimento e giochi per tutti. Oltre alle caldarroste cotte a regola d’arte, si potranno gustare alcuni piatti tipici dell’entroterra ligure, ravioli, focaccine, panini con salsiccia e dolci a volontà.

Insomma una grande festa, il cui ricavato servirà per acquistare presidi scolastici da donare alla scuola materna e primaria di Giustenice. Gli stand saranno aperti anche in caso di maltempo in quanto la manifestazione si terrà al coperto sotto la nuova tensostruttura e la strada provinciale SP 24 rimarrà transitabile.