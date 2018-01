Meeting “Nuove opportunità per le PMI”

Accesso al credito, internazionalizzazione e storytelling delle aziende italiane saranno i temi del convegno, organizzato da Conflavoro PMI Savona con il patrocinio del Comune di Loano. Il meeting avrà come relatori numerosi esperti economici di respiro internazionale. Apriranno la tavola rotonda Armando Tagliabue e Roberto Capobianco, rispettivamente presidente territoriale e nazionale di Conflavoro PMI.

“Si tratta di un’occasione davvero speciale per le aziende, una sorta di laboratorio che vogliamo espandere in tutta Italia – sottolinea Tagliabue – Uno dei pilastri di Conflavoro PMI è quello di sostenere le imprese a 360 gradi e in quest’ottica l’accesso al credito è fondamentale: solo supportando chi crea e dà occupazione possiamo spingere il Paese verso il rilancio economico”.

“Altrettanta importanza riveste il capitolo dell’internazionalizzazione – prosegue – Uno dei nostri obiettivi è aiutare le PMI a dotarsi degli strumenti utili alla loro espansione anche in ottica di export. Il convegno, a cui sono invitate tutte le aziende del territorio, fornirà proprio sostegno concreto in queste direzioni. Avremo inoltre un apposito dibattito dedicato allo storytelling d’impresa.

Saranno presenti molti professionisti del settore, tra i quali Domenico Marasco, editore del periodico Economy, e Fabio Garini, presidente di StudImprese, nota società di mediazione creditizia. Attesi anche Giuseppe Caroccia di RSM Revisione e Carlo Capria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla guida del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica.