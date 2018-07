Maurizio Pupi Bracali presenta il romanzo giallo “Cycnus”

Giovedì 2 agosto si terrà a Ceriale nel cortile dell’asilo “Caterina Parodi” in via Roma 22 alle ore 21 la presentazione del romanzo giallo, ambientato a Ceriale e dintorni, dal titolo “Cycnus”, edito da Edizioni del Delfino Moro, ultimo, per il momento, dei dodici romanzi polizieschi dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali che hanno per protagonista il suo ormai noto personaggio, l’ispettore Calcagno, marchio di fabbrica e alter ego dell’autore.

Il giallista cerialese incontrerà i suoi lettori nel cortile dell’asilo di Ceriale, ottima e indovinata location all’aperto voluta dalla direttrice della Biblioteca cerialese Elisabetta Saturno organizzatrice della rassegna di presentazioni letterarie “Il Segnalibro” in collaborazione con il Mondadori Book Store di Loano, la Fondazione Caterina Parodi e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale.

Bracali sarà affiancato dalla professoressa Graziella Frasca Gallo che con il consueto garbo rivolgerà all’autore alcune domande e leggerà alcune pagine del recente libro che vede ancora una volta all’opera, in una spinosa e intricata inchiesta, l’ispettore Calcagno, l’acuto e indisciplinato poliziotto della porta accanto, ormai entrato nel cuore di migliaia di lettori.

A concludere la rassegna “Il Segnalibro” i prestigiosi nomi di Andrea Vitali (giovedì 9 agosto) e Francesco Recami (giovedì 23 agosto).