Maurizio Pupi Bracali ospite ad “Andora Noir”

Anche lo scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali sarà tra gli ospiti della quarta edizione del Festival AG Noir, dedicato alla letteratura gialla e noir.

Giunto con il romanzo “Cycnus” (Edizioni del Delfino Moro) al dodicesimo romanzo della saga che ha per protagonista l’ormai noto ispettore Calcagno e con il tredicesimo in corso d’opera, Bracali salirà sul palco del festival nella seconda delle tre serate in programma, intervistato dal famoso scrittore noir Andrea G. Pinketts, padrino e tra gli ideatori della manifestazione.

Molti gli altri ospiti prestigiosi che si alterneranno nelle tre serate di Andora tra i quali Antonella Boralevi, Massimo Numa, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Roberto Centazzo e la coppia Lanteri e Luini.