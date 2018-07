Matthias Martelli in scena con “Il primo miracolo di Gesù bambino”

Terzo appuntamento in cartellone a Peagna di Ceriale. Dopo il successo dello scorso anno torna l’ironia dissacrante e pirotecnica di Matthias Martelli con “Il primo miracolo di Gesù bambino”, notissima giullarata tratta da “Mistero buffo” di Dario Fo, per la regia di Eugenio Allegri. Dopo il permesso concesso dal maestro Fo è partito il percorso che ha portato alla prestigiosa coproduzione dello spettacolo “Mistero buffo” da parte del Teatro Stabile di Torino e del Teatro della Caduta.

Matthias Martelli metterà in scena i prodigi del piccolo Gesù, che i compagni di gioco chiamano con una punta di razzismo “Palestina”. Il primo miracolo racconta infatti l’emigrazione della sacra famiglia da Betlemme a seguito delle stragi degli innocenti di Erode e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta.

Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione, costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo, che alla fine lascia le menti in ebollizione, la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.

La tradizione dei giullari, impregnata di comicità, satira e una gestualità grottesca e irriverente che smaschera di volta in volta le mille bugie del potere, ha attraversato i secoli ed è giunta fino a noi, ricevendo la sua consacrazione definitiva con l’assegnazione del Nobel per la Letteratura a Dario Fo perché “nella tradizione dei giullari medievali dileggia il potere per restituire dignità agli oppressi”.

Matthias Martelli è un giovane attore dal curriculum prestigioso che nei suoi spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in chiave moderna. Il pubblico e le giurie gli hanno riconosciuto molti e prestigiosi premi. Nel 2014 il Premio “Alberto Sordi” e il Premio Uanmansciò – FNAS e nel 2015 il Premio Locomix – San Marino. Il suo spettacolo comico satirico “Il mercante di monologhi”, ispirato alla lezione dei giullari e della commedia dell’arte, effettua in tre anni oltre 230 repliche in festival e teatri di tutta Italia, Arena di Peagna compresa.