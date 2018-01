Maschere, musica e divertimento con il “Carnevale dei Bambini”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: piazza san Nicolò prenderà vita con tanti bambini mascherati a far da rumorosa cornice agli animatori del Centro Maya, che con i loro giochi e la loro musica, la grande pentolaccia e le sculture di palloncini animeranno il pomeriggio.

Il carnevale pietrese è diventato un appuntamento imperdibile per i tanti giovanissimi della città e del comprensorio e i turisti che scelgono Pietra Ligure per trascorrere un fine settimana di relax. Ogni anno la piazza si trasforma infatti in un luogo di incontro e divertimento per moltissime famiglie.

Anche a questo evento collaborano insieme l’amministrazione comunale, l’associazione Facciamo Centro e gli insegnanti e alunni dell’Istituto Comprensivo, tutti uniti in nome dei più piccoli. Verranno raccolti fondi a favore dell’istituto attraverso la vendita dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole del paese.