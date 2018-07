Mascalzoni Latini per Riviera Music Festival 2018

Mascalzoni Latini (Latin, Reggaeton Tribute) per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

08 AGOSTO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

Mascalzoni Latini – Reggaeton URBAN LATIN BAND

Ritmo, Ballo, Sensualità Latina….Il viaggio attraverso la musica che scalda corpo e anima.

I Mascalzoni Latini ti coinvolgeranno in uno spettacolo di pura energia e movimento percorrendo le migliori hits reggaeton e latin dance dell’ ultimo decennio.

Alvaro Soler, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Pitbuul, Osmani Garcia, Riky Martin, Santana… Questi sono gli autori dei brani eseguiti dai Mascalzoni Latini in 90 minuti di puro divertimento.

Presente in Piazza Partigiani per coinvolgerVi nei ritmi latini la nostra Animazione con Veronica Rossi, Carlo e Roberto Grasso dei Grandi Ballerini per una Grande Serata!

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Il Comune di Alassio

Riviera Music Festival Alassio 2017 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.