“Martedì della Cultura” con Giorgio Genta e le storie dei caregiver

Prende il via l’edizione 2018 dei “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano in collaborazione con Dimensione Eventi e il Mondadori Bookstore. A condurre gli incontri con gli autori sarà come di consueto Graziella Frasca Gallo, accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Si comincia con Giorgio Genta e il suo ultimo libro “I Resilienti – Storie di caregiver”. Il termine anglosassone si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato o disabile. Nel volume l’autore racconta le difficoltà della vita con il suo stile unico che mescola ironia e serietà.

Durante l’incontro interverrà l’avvocato Salvatore Nocera, che farà il punto della situazione sulla normativa riguardante la figura del caregiver familiare. Tutti i proventi della vendita del volume andranno a finanziare il progetto “Villa Amico” dell’associazione Dopodomani onlus, di cui Genta è presidente.

I “Martedì della Cultura” si terranno tutti i martedì d’estate nel ridotto dell’arena estiva del Giardino del Principe e si concluderanno con un aperitivo. In caso di maltempo si svolgeranno presso la Biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal.