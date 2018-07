“Martedì della Cultura” – Al Giardino del Principe ospite Franco Faggiani

Proseguono gli appuntamenti con i “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Dimensione Eventi ed il Mondadori Bookstore di Loano.

Martedì 31 luglio alle 18 Franco Faggiani presenterà il suo libro “La manutenzione dei sensi” (Fazi Editore). Come di consueto, condurrà l’incontro Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Leonardo Guerrieri, vedovo, un passato brillante e un futuro alla deriva, prende in affido temporaneo Martino Rochard, un ragazzino taciturno che sembra affrontare in solitudine le proprie instabilità emotive.

Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse, ma la stessa indole un po’ misantropa. Così come il padre adottivo, Martino non chiede, non pretende, non racconta: al ragazzo, però, è diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie mobili dell’apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di trasferirsi in una grande casa in mezzo ai boschi e ai pascoli d’alta quota delle Alpi piemontesi. E’ proprio nella solitudine della montagna, a contatto con le cose più semplici e le persone genuine, che il ragazzo ritroverà sé stesso e il padre una nuova serenità.

Una riflessione sul labile confine che divide la normalità dalla diversità, e dal genio. Un romanzo sul cambiamento, sulla paternità e sulla giovinezza in cui padre e figlio ritroveranno la loro più vera dimensione solo a contatto con la natura, riappropriandosi di valori come la bellezza. Un libro che trabocca di umanità e sensibilità autentiche, delicato e terapeutico come una passeggiata in montagna.

Franco Faggiani, romano ma con radici a Milano, fa da sempre il giornalista. Ha lavorato come reporter nelle aree più “calde” del mondo, si è occupato di economia, ambiente, cronaca, sport e, negli ultimi anni, di enogastronomia. Ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, racconti, saggi e testi di libri fotografici. Da sempre, alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna.

I “Martedì della Cultura” si terranno tutti i martedì d’estate nel ridotto dell’arena estiva del Giardino del Principe e si concluderanno con un aperitivo. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal.