Mariam Batsashvili in concerto al Chiabrera

A soli venticinque anni Mariam Batsashvili, georgiana, studi a Tbilisi e a Weimar, è già a pieno titolo tra le promesse più luminose della sua generazione. Ha ricevuto il primo importante riconoscimento a livello internazionale al 10° Concorso per pianoforte “Franz Liszt” di Utrecht 2014, dove ha vinto il primo premio assoluto e il premio assegnato dalla stampa accreditata.

A seguito della vittoria nel “Concorso Liszt” si è esibita con le principali orchestre olandesi (Dutch Radio Philharmonic, Concertgebouw Amsterdam, Rotterdam Philharmonic) e la Brussels Philharmonic Orchestra ed è stata ospite di festival quali il “Beethovenfest” di Bonn, “Pianofortissimo” di Bologna e il “Delft Chamber Music”.

Ha tenuto recital in oltre trenta Paesi, tra cui Cina, Nord e Sud America, Sud Africa e in tutta Europa in sale prestigiose quali Philharmonie di Berlino, San Pietroburgo, Parigi e Colonia, Musikverein di Vienna, Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Auditori di Barcelona, Southbank Centre e Wigmore Hall di London, Elbphilharmonie di Amburgo, Concertgebouw di Amsterdam e Tonhalle di Zurigo. Nella stagione 2016/17 è stata nominata “Rising Star” dall’European Concert Hall Organization (Echo).

Come Bbc New Generation Artist 2017-19, Mariam sta esibendosi nei più importanti festival e sale da concerto di tutto il Regno Unito. Nella passata stagione, oltre ai debutti alla Philharmonie di Belino e San Pietroburgo e alla Tonhalle di Zurigo, ha suonato, tra l’altro, con l’Orchestre National de Belgique e la Wurttemberg Chamber Orchestra Heilbronn, e partecipato al Piano Festival “Aux Jacobins” di Tolosa e al Rheingau Musikfestival dove ha eseguito, per la prima volta, le “Variazioni Goldberg” di J.S. Bach. Mariam Batsashvili è Artista Yamaha dal 2017.

Programma

BACH J.S. – Concerto in re minore BWV 974 da Benedetto Marcello

LISZT – Sarabanda e Ciaccona su temi da “Almira” di Haendel:

Après une Lecture du Dante

Fantasia quasi Sonata

Bénédiction de Dieu dans la solitude

Rapsodia Ungherese n. 12

Fantasia su temi da “Figaro”

“Don Giovanni” di Mozart (completata da Leslie Howard)