“Maria by Callas” al NuovoFilmStudio

Maria by Callas (Maria by Callas: in her own words)

di Tom Volf – Francia 2017, 113’

mar 9 ottobre (18.00)

mer 10 ottobre (15.30 – 21.15)

Un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, riprese amatoriali, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.

Chi era la donna dietro la facciata pubblica? Dietro il look impeccabile, i modi educati, la potentissima voce e gli sfavillanti costumi di scena? Il documentario di Tom Volf cerca di portare alla luce proprio questo, ponendo faccia a faccia Maria e Callas, la donna e la diva, facendole dialogare con le parole e con il canto, ora contrapposti, ora abbinati. Una donna non può essere solo ciò che appare sullo schermo, nemmeno quando ogni aspetto della sua vita è reso così pubblico. Una riflessione interessante, da compiere ai tempi dei social, quando molte personalità invece sono costantemente – e per scelta – sotto la luce di una virtuale ribalta.

Ma anche se allora non poteva essere così, Maria Callas viveva sotto l’occhio di un Grande Fratello nutrito dalla sua fama universale, tanto che la sua immagine pubblica e quella privata si sono confuse. Violetta fragile, Gilda risoluta, Norma autoritaria, Alceste vibrante, Medea incandescente, Amina incantevole, Aida toccante, Lucia leggendaria, Ifigenia sontuosa, Imogene travolgente, Lady Macbeth unica, Tosca sbalorditiva.

Maria Callas è stata tutte, è stata tutto e ben altro ancora. Fu da principio il mistero di una voce, infinitamente plastica, alle volte cruda, sempre anarchica. Una voce che oggi è una referenza assoluta. Una voce che si racconta nel documentario di Volf, consacrato a un’artista capace di grandi sentimenti come le sue eroine, tutte colossali, immense, sconvolgenti.