Margherita Oggero e Gianni Farinetti a “Sguardi Laterali”

Martedì 28 agosto alle 21.30 presso l’anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro ad andoa Margherita Oggero e Gianni Farinetti saranno ospiti della rassegna “Sguardi Laterali – incontri con gli autori su temi inconsueti”

Margherita Oggero presenterà il suo libro “Non fa niente” edito per Einaudi. E’ nata e vive a Torino. Nel 2002 ha esordito nella narrativa con il romanzo “La collega tatuata”, da cui è stato tratto il film “Se devo essere sincera”. Per la Rai ha scritto i soggetti della serie “Provaci ancora Prof”, ispirata ai suoi libri.

Gianni Farinetti presenterà il suo libro “Il ballo degli amanti perduti” edito per Marsilio. Ha esordito con Marsilio nel 1996 co il romanzo “Un delitto fatto in casa” (premio Grinzane Cavour autore esordiente 1997, premio Premier Roman di Chambéry 1997). I suoi libri sono tradotti nei maggiori paesi europei. Vive fra Torino e le Langhe.