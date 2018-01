Marco Vezzoso ospite delle “Stagioni Culturali di Palazzo Rosso”

Dopo aver conquistato consensi durante la tournée giapponese il trombettista jazz Marco Vezzoso porterà la sua musica nell’ambito delle “Stagioni Culturali di Palazzo Rosso”, sede neoromanica primonovecentesca di uno dei poli culturali più importanti della Val Bormida.

Il musicista piemontese presenterà lo spettacolo jazz poetico “14.07 Du Cote de l’Art”. Accompagnato da Alessandro Collina al pianoforte e Giannino Balbis voce recitante eseguirà dieci brani jazz, da lui composti per l’occasione, che si alternano e si intrecciano con tre testi poetici di Balbis a formare un continuum letterario musicale di assoluta originalità e straordinario impatto emotivo. Una risposta “du coté de l’art” (“dalla parte dell’arte”) al dramma del terrorismo che insanguina l’Europa.

Con tournée internazionali in varie parti del mondo, un disco in uscita in Giappone e un nuovo tour internazionale previsto per la prossima estate Vezzoso è un esempio di eccellenza italiana che ha acquisito consensi all’estero, soprattutto in Francia, dove risiede da sei anni ed è docente di Tromba jazz presso il Conservatorio Nazionale di Nizza e direttore dell’Ensemble de Cuivres de l’Operà di Nizza.

Musica intensa, ricca di poesia, melodie di pregevole fattura, sono gli ingredienti ideali per un piacevole momento di ascolto e scoperta di un jazz accessibile anche al grande pubblico.

Ingresso 10 euro