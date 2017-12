Marco Braico presenta “Teorema del primo bacio”

Prosegue la rassegna “Libri sotto l’albero” organizzata dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano in collaborazione con la libreria Mondadori Book Store Loano. Ospite dell’incontro sarà l’autore Marco Braico che presenterà “Teorema del primo bacio” (Piemme, 2017), un romanzo sulla scuola, gli insegnanti e i ragazzi, i primi amori e le prime prove dolorose della vita. A condurre l’incontro sarà la curatrice della rassegna Graziella Frasca Gallo. L’accompagnamento musicale e canoro sarà affidato al maestro Roberto Sinito.

Sinossi

Alberto Solei è un professore. Insegnare è la sua vita, gli alunni sono la sua famiglia e, dopo una lunga malattia e una guarigione inaspettata, ha imparato ad amare ogni singolo istante. Forse per questo è un po’ meno cieco di un tempo. Con lui i ragazzi si confidano. Tutti tranne uno: Andrea. Andrea è un ragazzo gentile, riservato e che nasconde un segreto.

Ha sedici anni e ha trovato una via d’uscita alla vita solitaria che gli è capitata in sorte. L’ha scoperta da bambino quando usciva di casa per non udire le urla e si nascondeva sull’ultimo gradino della scala del palazzo. Da lì, una porta chiusa sul corridoio spoglio, provenivano note che sembravano parlare proprio a lui. Quando ha trovato il coraggio di entrare in quella casa un mondo inatteso e stupendo si è spalancato davanti ai suoi giovani occhi.

All’inizio pensava alla musica come all’evasione di qualche ora dal nero del presente, poi ha capito di potersi costruire una nuova vita, partendo proprio da quella passione. Alberto e Andrea hanno età e modi di concepire il mondo completamente opposti ma in un certo senso si salveranno a vicenda.

Marco Braico è nato a Torino nel 1968 e vive a Volvera. Insegna Matematica e Fisica in un liceo scientifico. È arbitro di serie A di pallavolo. Il suo primo romanzo, “La festa dei limoni”, pubblicato per la prima volta nel 2011 da Effatà, ha conquistato migliaia di lettori e si è aggiudicato diversi premi letterari.