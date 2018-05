Mara Redeghieri presenta “Recidiva” alla rassegna “Dischi volanti”

Si chiude l’11esima edizione di “Dischi volanti… Incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi e dedicata alle opere prime e seconde di artisti già affermati e giovani musicisti per favorire la promozione dei progetti discografici, riavvicinando il pubblico al piacere di ascoltare la musica dal vivo, con riguardo al repertorio inedito e originale.

Mara Redeghieri presenta l’album “Recidiva” (LullaBit, 2017), progetto solista dell’artista emiliana, che con questo album è tornata sulla scena pop nazionale a quindici anni dallo scioglimento degli Üstmamò.

Dopo aver scritto anche per altri (ha firmato, tra le altre, la bellissima “Meravigliosa Creatura” per Gianna Nannini), a sorpresa l’ex chanteuse della scena indie esce con il suo primo album solista. Lo fa raccontando il “proprio adesso” del mondo liquido in cui siamo immersi, un qui e ora che somma prese di posizione politiche e privato, spiccioli di filosofia e voglia di riprendersi un’esistenza che sembra continuamente sfuggirci di mano.

L’album è una produzione artistica di Stefano Melone, musicista, arrangiatore e produttore di Ivano Fossati, Fabrizio e Cristiano De Andrè, Tosca, Noa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani e tanti altri.