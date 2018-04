“MandolItaly” – Carlo Aonzo Trio in concerto

La formazione capitanata dal mandolinista savonese di fama internazionale Carlo Aonzo presenta in anteprima il nuovo progetto musicale “MandolItaly”. Proseguendo il viaggio intrapreso con il precedente lavoro discografico, “A Mandolin Journey”, che ha visto il mandolino protagonista e ambasciatore della tradizione musicale italiana tra Europa e Americhe, questa nuova proposta si concentra sul repertorio italiano attraverso la storia e i luoghi tipici di questa musica.

Reinterpretando e riarrangiando brani tradizionali “MandolItaly” vuole essere un nuovo itinerario musicale che, in compagnia di Lorenzo Piccone alla chitarra e Luciano Puppo al contrabbasso, Carlo Aonzo percorre per valorizzare ancora una volta un patrimonio artistico importante e significativo come quello italiano. Tra i brani scelti, oltre a danze e melodie del repertorio classico e popolare, si rivisitano famosi evergreens quali “Voce ‘e notte”, “Arrivederci Roma”, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Nel blu dipinto di blu”, “Tu vuò fa l’Americano”.

Carlo Aonzo ha una consolidata attività concertistica internazionale tra Europa e Stati Uniti, dove si è affermato quale principale divulgatore del mandolino classico italiano. Ha collaborato con numerose istituzioni musicali, incluse la Filarmonica del Teatro alla Scala e i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna, l’Orchestre Symphonique PACA (Francia), la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber Orchestra di Montréal (Canada).

Ha al suo attivo numerosi progetti discografici. È titolare di un corso annuale a partecipazione internazionale a New York (The Carlo Aonzo Mandolin Workshop) e nel 2006 ha fondato l’Accademia Mandolinistica Internazionale Italiana e l’Orchestra dell’Accademia. Ha collaborato con il New Grove Dictionary of Music and Musicians e ha curato edizioni musicali per la casa editrice Bèrben. Ha tenuto conferenze sull’iconografia dello strumento in importanti istituzioni quali la Boston University e il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma.

