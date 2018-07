“Mamma mia!” – Il Cinema tra Stelle e Mare

Primo dei due appuntamenti che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio ha organizzato nell’ambito della programmazione estiva. “Cinema tra Stelle e Mare” è il titolo di una minirassegna cinematografica dedicata ai più celebri musical di sempre che avrà quale cornice il Pontile Bestoso.

“Ho sempre pensato che il nostro pontile sia stato poco valorizzato – spiega Paola Cassarino, consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio – amo il mare e amo la mia città: per me questo è uno degli scorci più belli; là, in testa al molo, hai proprio la sensazione di essere sospeso tra cielo e mare”. Di qui l’idea con la collaborazione dell’inossidabile Beppe Rizzo. “Abbiamo scelto il musical perché la musica ha un meraviglioso potere di coinvolgere la gente, e abbiamo scelto due titoli che, ho scoperto, sono amatissimi anche da un pubblico giovanissimo”.

Il primo, appunto domenica 29 luglio, sarà “Mamma Mia” celebre per la colonna sonora immortale degli Abba con grandi nomi della cinematografia e del teatro come Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgrd, Bill Anderson, Julie Walters, Christine Baranski e Dominic Cooper.

“Sul molo monteremo lo schermo – spiega ancora la consigliera Cassarino – e posizioneremo un centinaio di posti a sedere ma la proiezione sarà aperta a tutti, con accesso libero, fino ad esaurimento delle sedute. Chi vorrà seguirla anche in piedi potrà farlo. Si potrà anche ballare e sono certa che con alcuni brani sarà davvero difficile restare fermi. Si tratta di un esperimento – aggiunge ancora – se l’iniziativa riscontrasse il successo atteso, la riproporremo, magari con più titoli, il prossimo anno”.

In caso di pioggia o anche di vento molto forte la proiezione sarà rimandata a data da destinarsi.