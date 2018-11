“Maltornato Ellery” – Spettacolo del Teatro Pi Greco

Un gruppo di persone composte da un regista televisivo, un’attrice matura un po’ svampita, un attore maturo piuttosto esuberante, una giovane attrice agli inizi della carriera, un giovane attore rampante e un produttore arrogante si riuniscono per una cena allo scopo di discutere i dettagli della nuova serie televisiva dedicata a Ellery Queen, omaggio a quella degli anni Settanta interpretata da Jim Hutton.

Purtroppo il produttore ha delle idee molto particolari in merito ed è disposto a sfruttare tutto il suo potere economico e sociale per fare in modo che il suo progetto venga gestito esattamente secondo i suoi desideri. Ma durante la cena…

Lo spettacolo “Maltornato Ellery” del Teatro Pi Greco sarà replicato giovedì 8 novembre all’Osteria Molini di Quiliano.