“Il malato immaginario” in scena all’Antico Teatro Sacco di Savona

Sabato 27 Gennaio, alle ore 21, al Teatro Sacco di Savona, la compagnia TimoteoTeatro Produzioni andrà in scena con “Il malato immaginario” di Elio Berti da Moliere.

La “mise en scène” come direbbe Moliere parte proprio dalla resistenza di un testo alle varie epoche storiche, un testo che desta ancora oggi interesse dopo 300 anni dalla sua “prima” e stimola registi, attori e produzioni. E’ proprio dai costumi, il commento musicale, la scenografia e il linguaggio che nasce la ricerca e la proposta che si adegua a qualsiasi età e misura lasciando spazio alla rivoluzione senza mai dimenticare il grande talento del commediografo francese. I colori sono quelli preferiti da Moliere. Il rosso della passione, il bianco della semplicità e purezza e il nero della profondità. Gli appunti di regia sono diventati “appunti di viaggio” dove le fermate hanno preso un tempo importante per il confronto e la condivisione.

Oltre a Elio Berti, attore-regista professionista, in scena ci sarà la storica Compagnia Stabile TimoteoTeatro con Simonetta Pastorino, Fabrizio Santoro, Simona Di Nicolao e Donatella Francia. Gloria Galli e Giorgia Berti del Laboratorio teatrale. Davide Villani, Milena Ratti e Rosy Arasi del Corso di Orientamento teatrale. Conclude il gruppo la partecipazione straordinaria di Alessio Dalmazzone attore della Libera Compagnia Teatro Sacco. L’organizzazione e l’assistenza alla regia di Anna Maria Altomare e la regia dello stesso Elio Berti in una vera e propria contaminazione che unisce esperienze diverse in un unico e profondo amore: Il teatro.

Seguirà un rinfresco

Ingresso riservato ai soci.