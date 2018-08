“Magic Family Show” al Parco San Pietro in Carpignano

Martedì 7 luglio alle ore 21 il terzo appuntamento con la Rassegna Voci Teatro Musica Estate organizzata dal Comune di Quiliano e Sponsorizzata dalla Infineum Italia Srl.

Nella splendida cornice del Parco di San Pietro in Carpignano si potrà assistere al “Magic Family Show” del Teatro dei Mille Colori. Un divertente spettacolo di magia comica di Salvatore Stella in Arte Mago Sasà, capace di stupire e coinvolgere tutti in un susseguirsi di gag e lazzi legati al mondo dell’arcano.

Lo spettacolo vanta una ventennale esperienza nelle più importanti rassegne nazionali.